El internacional uruguayo Matías Vecino, segundo refuerzo invernal del Celta

Ambos clubes acordaron esta noche el traspaso del mediocentro, que se incorpora al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona).

En el presente curso liguero, Matías Vecino ha disputado 13 partidos (599 minutos) con el Lazio en la Serie A, donde también defendió las camisetas de Inter Milán, Fiorentina, Empoli y Cagliari.

El uruguayo es el segundo refuerzo invernal del conjunto gallego tras el del internacional sub-21 Fer López, quien regresó a Balaídos tras jugar la primera parte de la temporada en el Wolverhampton.