El oviedista Álex Cardero rompe su cesión con el Mirandés y se va al AEK Larnaca

El canterano oviedista no ha logrado cuajar en el Mirandés y, aunque empezó la temporada jugando, su importancia en el equipo se fue diluyendo; se va del club rojillo tras disputar 17 partidos, solo 5 como titular, y marcó un gol y una asistencia.

Ahora, el centrocampista ofensivo de 23 años buscará encontrar su sitio en el fútbol chipriota, jugando en un AEK Larnaca que está haciendo un gran papel en la UEFA Conference League y al que dirige el técnico español Imanol Idiakez. Además, coincidirá en dicho equipo con Jimmy Suárez, otro canterano y exjugador del Real Oviedo.

Álex Cardero, que llegó a la cantera del Real Oviedo cuando solo tenía 8 años, debutó con el primer equipo azul en la temporada 20/21, a las órdenes del Cuco Ziganda: desde entonces sumó 31 partidos con el Real Oviedo y tuvo su papel en la temporada 24/25, la del ascenso, jugando 22 encuentros y marcando un gol y una asistencia.

Cardero es el segundo futbolista propiedad del Real Oviedo que en este mercado de invierno rompe su cesión por falta de minutos, ya que antes pasó con el delantero rumano Daniel Paraschiv, que dejó la Cultural y Deportiva Leonesa para firmar por el Rapid de Bucarest. EFE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy