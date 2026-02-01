El Racing conserva el liderato pese a quedarse por primera vez sin marcar

Espoleado por su delicada situación clasificatoria, el conjunto granadino consiguió lo que no lograron en las dos última jornadas ni Las Palmas, ni el Deportivo de La Coruña, dos de los principales candidatos al ascenso, doblegar al cuadro cántabro.

De hecho, el jugador más destacado del equipo santanderino fue el guardameta Jokin Ezkieta, que evitó con sus intervenciones, especialmente una a remate de Jorge Pascual, que el resultado fuera incluso mayor.

Nada pudo hacer, sin embargo, el cancerbero visitante por el evitar el gol de José Arnaiz que estableció a los treinta y un minutos el definitivo 1-0 al culminar con una gran acción individual una acción en la que el Granada sorprendió al Racing con rapidisimo saque de banda.

Un gol al que no pudo responder el Racing de Santander, el máximo goleador de la categoría con un total de cincuenta tantos y que por primera vez en lo que va de curso se quedó sin marcar, lo que no impedirá a los de José Alberto López seguir ocupando la primera posición.

Eso sí, con sólo dos puntos de ventaja sobre el Castellón, segundo clasificado, que ha convertido el SkyFi Castalia en un fortín inexpugnable como atestiguan las siete victorias consecutivas que los 'orellut' firman ante su afición.

Una sensacional racha que no pudo truncar este domingo el Andorra pese a la buena puesta en escena del conjunto del Principado, que a punto estuvo de adelantarse a los diecinueve minutos de juego en el marcador en un remate del francés Thomas Carrique

Ocasión a la que el Castellón respondió nueve minutos después con contundencia, en una acción en la que el guardameta local, el belga Romain Matthys, rompió la defensa rival con un magnifico saque de puerta que permitió a Beñat Gerenabarrena plantarse solo en el área rival para anotar el 1-0.

Un gol que pareció dar alas a los de Pablo Hernández, que, a falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, sentenciaron definitivamente la contienda con un gol de cabeza (2-0) de Lucas Alcázar, que permitió al Castellón sumar su octava victoria en las últimas once jornadas.

Esos números han llevado a los 'orellut' de ocupar los puestos de descenso a afianzarse en la segunda posición, la última que garantiza el ascenso directo, a tan sólo dos puntos del líder, la misma distancia que los separa del Deportivo, tercero, que encabeza los puestos de promoción.

Una diferencia que, por momentos, pareció que podría ser mayor ante las dificultades del Deportivo de La Coruña para imponerse en su visita al campo de la Cultural Leonesa.

No fue por falta de oportunidades, ya que el conjunto gallego dispuso en la segunda mitad de varias claras ocasiones para adelantarse en el marcador, aunque no sería hasta el tiempo de prolongación cuando llegó el triunfo (0-1) de los blanquiazules.

El gol llevó la firma de Yeremay, uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, que transformó a los noventa y tres minutos un penalti cometido sobre David Mella por el guardameta local Edgar Badía.

A ese triunfo no pudo responder la UD Las Palmas, que encadenó su cuarta jornada consecutiva sin vencer, tras ser incapaz de pasar el viernes del empate (1-1) en su visita al campo de la Real Sociedad B.

Fue un encuentro en el que todos los focos estuvieron puestos en la figura del centrocampista Kirian Rodríguez, que volvió a marcar casi un año después de sufrir una recaída en el cáncer que ya le obligó abandonar temporalmente los terrenos de juego en 2022.

Esa recaída lo mantuvo alejado durante ocho meses a la práctica activa del fútbol, al que regresó en octubre del pasado año, pero distintas lesiones le impidieron tener continuidad en el equipo amarillo con el que no era titular desde el pasado 14 de noviembre ante el Valladolid.

Una larga ausencia que Kirian, como el mismo reconoció, acusó por momentos en un choque en el que el centrocampista fue el causante del gol que permitió a la Real Sociedad B en el marcador.

"Pido disculpas porque el gol fue culpa mía, asumo la responsabilidad. Estoy fastidiado por esa parte", aseguró el jugador canario, que posteriormente enmendó su error al firmar el gol del empate de Las Palmas, al aprovechar un pase de Jesé Rodríguez a los cincuenta y un minutos.

La igualada no impidió que el conjunto canario, que sólo ha sumado dos puntos en sus cuatro últimos compromisos, verse relegado a la quinta posición, tras verse superado en la tabla por un Almería, que goleó el sábado por 4-2 al Ceuta.

El equipo indálico, que llegaba a la cita lleno de dudas tras las dos derrotas consecutiva encajadas ante el Deportivo (2-4) y el Eibar (1-0), se dio un bañó de autoestima en una primera mitad en la que los de Rubi ya vencían por 3-0 apenas superada la primera media hora de juego.

Claro marcador que no impidió sufrir al Almería, tras ver como el Ceuta, la gran revelación de la presente temporada, redujo a tan sólo un tanto la diferencia (3-2) a falta de once minutos para el final tras los goles de Zalazar y Marcos Fernández.

Apuros con los que se encargó de acabar Adrián Embarba al establecer a los ochenta y cuatro minutos el definitivo 4-2 al transformar un penalti cometido sobre Arnau Puigmal.

Triunfo que permitió al Almería auparse a la cuarta posición, de la que los rojiblancos podrían verse privados este lunes si el Málaga, el equipo más en forma de la competición, logra vencer este en el campo del colista, el Mirandés, donde los de Juan Funes buscarán encadenar su séptima victoria consecutiva.