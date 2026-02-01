El ucraniano Zinchenko, traspasado al Ajax

El internacional ucraniano, nacido hace 29 años en Radomysl, se ha comprometido hasta el 30 de junio de este año con el club 'ajacied', a través del cual vuelve al fútbol neerlandés tras su estancia en el PSV Eindhoven en la campaña 2016-17.

Zinchenko, formado en el Shakhtar Donetsk, ha jugado también en el Ufa ruso y el Manchester City, con el que contribuyó a ganar cuatro ligas, otras tantas Copas de la Liga, una Copa y dos Supercopas, torneo este último que también tiene con el Arsenal.

"Con Oleksandr, incorporamos a un jugador experimentado que impulsará inmediatamente nuestra calidad en nuestra búsqueda de la Liga de Campeones. Como lateral izquierdo es tácticamente fuerte, aporta estabilidad defensiva y se adapta perfectamente a nuestro estilo de juego", argumentó Marijn Beuker, director de fútbol del Ajax.

"Oleksandr ha demostrado en la Premier League que, además de sus cualidades defensivas, también puede desempeñar un papel clave en la construcción del juego y la ruptura de líneas. Por lo tanto, estamos muy contentos de que fortalezca nuestra plantilla al menos hasta el verano", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy feliz de estar aquí. Tengo muchísimas ganas y estoy deseando unirme al equipo, conocer a todos y jugar mi primer partido", indicó a los medios del club Zinchenko, quien admitió que había pasado "unos días estresantes" desde que tuvo conocimiento de esta posibilidad.

"Es un gran club con una rica historia. El Ajax juega con su propio estilo, y eso me viene bien. Desde que tengo memoria, el Ajax ha jugado con un juego de combinación y un fútbol atractivo. Espero que me vaya bien. Mis anteriores clubes, el Manchester City y el Arsenal, también disfrutan dominando el juego, y eso también me gusta mucho", indicó el ucraniano, quien aseguró que hará "todo lo posible para cumplir con las expectativas del club".