El Werder Bremen se desprende de su entrenador tras diez partidos sin ninguna victoria

Según informó este domingo el club de la ciudad hanseática, la decisión fue tomada tras el empate 1-1 con el Borussia Mönchengladbach de este sábado.

"Fue una decisión difícil, pero ya no estamos convencidos de que tras esta larga serie sin victorias Horst fuera a conseguir dar un giro a la situación junto con el equipo", declaró el director del equipo verdiblanco, Clemens Fritz.

Los hasta ahora entrenadores adjuntos Raphael Duarte y Christian Gross se encargarán de entrenar al Werder Bremen de forma interina, según comunicó el equipo.

"Buscamos de forma intensiva a un nuevo entrenador jefe y nos tomaremos el tiempo necesario para encontrar la mejor solución para el Werder", agregó Fritz.

Horst Steffen, de 56 años, había asumido su cargo como entrenador para esta temporada de la Bundesliga, reemplazando a Ole Werner.

Desde entonces, el equipo de Bremen ha cosechado solo cuatro victorias, frente a nueve derrotas y siete partidos que concluyeron en empate.