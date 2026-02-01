Enciso cae ante el PSG y Alan Núñez anota en Portugal

Enciso se mostró muy participativo en el encuentro y además inició la jugada del gol para su equipo anotado por Guela Doué (27’). Fue cinco minutos después de que Senny Mayulu abriera el marcador (22’) para el actual campeón francés y europeo.

Antes, el Estrasburgo desaprovechó un penal por medio del argentino Joaquin Panichelli (21’).

En la etapa complementaria, el PSG sufrió la expulsión del lateral derecho Achraf Hakimi (74’), minutos después de que Enciso se retirara del campo con gestos de desaprobación por ser reemplazado (72’).

Racing lo tuvo para ganar, pero no aprovechó sus chances, y en un contragolpe el lateral Nuno Mendes (81’) anotó el gol del triunfo.

El París SG sigue líder de la tabla con 48 puntos, por delante de Lens (46), Marsella (39) y Lyon (39). El Racing está en el 7° puesto con 30 unidades.

Alan Núñez, en Portugal

El lateral derecho paraguayo Alan Núñez marcó ayer un gol para el CD Nacional, que sobre la hora cayó 2-1 ante Sporting de Lisboa por la fecha 20 de la Liga de Portugal.

Fue la primera anotación en nueve partidos jugados para el ex jugador de Cerro Porteño de 21 años en el fútbol portugués, entre el campeonato de Liga y la Taça de Portugal