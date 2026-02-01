La 'Juve' ficha a Boga para reforzar su ataque

"El Juventus comunica que ha llegado a un acuerdo con el club Niza para la adquisición temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos deportivos del futbolista Jérémie Boga", informó el club turinés.

"El acuerdo también prevé la posibilidad por parte del Juventus de adquirir de forma definitiva los derechos deportivos del jugador. El importe acordado para la posible adquisición definitiva es de 4,8 millones de euros, pagaderos en dos ejercicios", especificó la entidad 'biancoeleste'.

Boga no juega con el Niza desde el pasado 30 de noviembre, cuando después de la derrota ante el Lorient fue agredido por unos 'ultras' de su propio club.

El costamarfileño conoce bien el fútbol italiano, pues militó en el Sassuolo durante tres temporadas y media (2018-2022), donde completó su mejor campaña con 11 tantos (2019-20), y en el Atalanta durante una y media (2022-2023).

