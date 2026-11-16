Las Queens fueron las mejores a lo largo de la temporada 2026, dado que han ganado primeramente el Torneo Apertura, contra el mismo rival, las Rojas de Villa Morra, y ahora, ganando también 2-0 la serie final del Clausura de la Liga Femenina de Básquetbol.

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En el primer cotejo final, en Villa Morra, con un dramático final las Queens salieron airosas por el ajustado marcador de 72-70.

En el juego de este lunes, las franjeadas fueron bastante superiores a sus rivales, pues tras el parejo inicio 16-15, las flamantes campeonas del Clausura estiraron ventaja desde el segundo chico: 22-7 (38-22).

Posteriormente vino la reacción de Félix Pérez, pero no fue suficiente para revertir la ventaja del primer envión franjeado. Los parciales siguientes fueron de 16-17 (54-39) y 11-16 (65-55). Por momentos la diferencia fue de 6 puntos, pero la mayor fue de 20 para las “reinas”.

La experimentada Marta Peralta fue la mayor encestadora en filas franjeadas, con 20 puntos, seguida por la colombiana Valentina López Montoya, con 17.

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En el conjunto rojo, Natalia Quevedo y Ximena Ibarra culminaron con 11 puntos cada una.

* Las Queens. El equipo bicampeón estuvo integrado por la capitana Paola Andrea Ferrari, Marta Peralta, Dara Villasboa, Lucía Schiavo y Valentina López Montoya, secundadas por Paz Mereles, Agatha Mineiro, María Paula Montañez, Camila Cajes, Paula Vigna y Natasha Alfonso.

Coach: César Rallo.