Lookman pone rumbo a Madrid para firmar por el Atlético

Lookman, héroe del combinado bergamasco con un 'hat-trick' en la final de la Liga Europa ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, en lo que fue el primer título continental de la 'Dea', se presentó este domingo en el aeropuerto de Bérgamo (norte) para poner rumbo a la capital española.

El futbolista, Balón de Oro africano en 2024, se despidió de la afición de la 'Dea' con un escueto 'Ciao' (Adiós) a la cámara de Sky Sport Italia que le esperaba en el aeropuerto.

Lookman no entró en la convocatoria para el último duelo del Atalanta, disputado este domingo ante el Como 1907 (0-0).

Llegó al Atalanta en 2022, hace tres temporadas y media. En todas las que jugó completas, superó la doble cifra en goles en Serie A. Trece tantos en la 2022-23, once en la 2023-24 y 15 en la 2024-25. Dieciocho asistencias en total.

En Europa, seis goles y cuatro asistencias en 14 partidos en Liga de Campeones. Otras cinco dianas en Liga Europa, en aquella temporada histórica (2023-24) en la que alzó la Liga Europa.

Junto a los dos tantos en la presente Serie A, en total sumó 55 goles en 135 partidos como futbolista del Atalanta.