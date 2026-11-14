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Policiales
14 de noviembre de 2026 - 15:27

Ueno Bank: trasladan a Asunción yate del Grupo Vázquez

Un lujoso yate de fabricación italiana vinculado al Grupo Vázquez y a su presidente, Miguel Vázquez, que fue incautado por el Ministerio Público en San Pedro del Paraná, zarpó hoy rumbo al Puerto de Asunción, donde permanecerá mientras avanza la investigación a Vázquez y otros -entre ellos el expresidente Santiago Peña- por la crisis bancaria que resultó del colapso de Ueno Bank.

Por ABC Color
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El Ministerio Público informó este sábado que comenzó el traslado a Asunción del lujoso yate incautado en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

La lujosa embarcación de fabricación italiana, que el Ministerio Público vinculó a Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, fue incautada durante un allanamiento al condominio Aqua Vista de San Pedro del Paraná, el pasado 5 de noviembre.

yate Grupo Vázquez traslado a Asunción

El traslado se realiza con apoyo de la Armada Paraguaya. El yate será llevado al Puerto de Asunción, donde permanecerá a resguardo y a disposición de las autoridades que investigan los hechos relacionados al cierre de Ueno Bank.

Automóviles de lujo y aviones

Los vehículos que aparecen como parte del Grupo Vázquez y a nombre de Miguel Vázquez son de color negro y están blindados.
Automóviles incautados del Grupo Vázquez.

El yate es solo uno de varios vehículos de lujo vinculados a Miguel Vázquez que fueron incautados en las últimas semanas.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

En varias diligencias desde la semana pasada, la Fiscalía logró incautar también numerosos automóviles de alta gama y dos avionetas atribuidas al CEO del Grupo Vázquez.

Algunos de esos vehículos ya fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados para su resguardo y eventual venta.

Investigan la caída de Ueno Bank

Miguel Vázquez, ex CEO de Ueno Bank, pasa a cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos.
Miguel Vázquez bajo custodia policial durante una audiencia judicial el pasado 5 de noviembre.

Miguel Vázquez y varios otros directivos de Ueno Bank fueron detenidos e imputados por supuesta lesión de confianza luego de que, el pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, poniendo fin a todas sus operaciones, con el argumento de que los índices de solvencia de esa entidad bancaria se deterioraron debido a que habría concedido de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Lea más: Caso Ueno: Ricardo Estigarribia propone rematar bienes incautados y condonar impuestos a ahorristas

El colapso de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de usuarios del banco, además de los fondos que varias entidades del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

La crisis resultante derivó en un juicio político al entonces presidente Santiago Peña -accionista del grupo empresarial de Ueno Bank hasta marzo de 2025–, quien fue destituido de su cargo el 6 de noviembre y, posteriormente, detenido e imputado por supuesta lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal.

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