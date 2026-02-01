Oportunidad para Mallorca y Sevilla de huir del pozo

Querrá repetir la épica de hace dos semanas el conjunto bermellón, que ganó en casa al Athletic Club (3-2) y logró su único triunfo del año tras las derrotas contra Girona (1-2), Rayo Vallecano (2-1) y Atlético de Madrid (3-0).

La principal duda será la presencia de Antonio Raíllo, quien se probó en el último entrenamiento y podría forzar ante la baja confirmada de Marash Kumbulla por molestias físicas, dejando en el aire la línea defensiva del cuadro balear.

En el centro del campo, Samu Costa tendrá como pareja de baile a Omar Mascarell, salvo que el tinerfeño baje a la zaga, un caso en el que entraría Manu Morlanes para reforzar la medular con Sergi Darder por delante.

En la zona ofensiva, Jan Virgili volverá a la titularidad tras su suplencia en el Metropolitano y será el escudero de lujo para un Vedat Muriqi que suma 14 goles y se ha convertido, sin lugar a dudas, en el faro que puede guiar al Mallorca hacia la salvación.

Los fallos de concentración serán la principal clave para que el elenco insular saque un resultado positivo que podría sacarle durante una semana de los puestos de descenso.

El Sevilla juega en Mallorca, una vez conocidos todos los resultados de la jornada, con la oportunidad de dar un paso hacia la zona tranquila de la tabla o seguir en el lío entre la multitud de equipos que luchan a la desesperada por mantenerse en la categoría.

La formación que entrena el argentino Matías Almeyda, después de caer consecutivamente en casa ante el Levante (0-3) y Celta (0-1) en el inicio de enero, taponó algo la hemorragia en los dos siguientes partidos del mes, con un empate muy trabajado en Elche (2-2) y una remontada hace dos sábados en el Sánchez-Pizjuán (1-2) ante el Athletic.

El pesimismo que rodea al equipo se ha apaciguado con esos cuatro puntos y ahora los de Almeyda son conscientes de que seguir la racha sin perder, y más si llega una nueva victoria, se traduciría en entrar en febrero de la mejor manera.

El técnico argentino ha recuperado esta semana en los entrenamientos de grupo a tres jugadores que estaban de baja por lesión en las pasadas jornadas, casos del delantero chileno Alexis Sánchez y de dos defensas, César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou.

Parece precipitado que los tres reaparezcan en Mallorca, sobre todo por los antecedentes de lesiones musculares que han padecido, algo a lo que se refirió el propio Almeyda este domingo en su comparecencia de prensa, en la que se congratuló de que ya trabajaran con la plantilla.

Siguen fuera del grupo dos extremos, el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas, mientras que el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien ante el Athletic Club vio la quinta tarjeta amarilla, está sancionado, aunque el medio francés Batista Mendy, que por ese mismo motivo de acumulación de amonestaciones estaba suspendido ante el conjunto bilbaíno, vuelve a ser alta.

Para Mallorca también es alta el delantero francés Neal Maupay, cedido por Olympique de Marsella y que ya ha estado toda la semana a las órdenes de Almeyda, quien, por contra, ya no tiene a su disposición al mediapunta Alfon González, cedido al Villarreal, y al central brasileño Marcao Teixeira, quien fue operado de una fractura del escafoides del pie izquierdo, por lo que el club ha solicitado su baja médica federativa.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo o David López, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Darder, Virgili y Vedat Muriqi.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque; Isaac y Akor Adams.

Árbitro: César Soto (Comité Riojano)