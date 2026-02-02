2-1. Un gol de Larrazabal para el Casa Pia consuma la primera derrota liguera del Oporto

El partido comenzó con el dominio del Oporto, pero el Casa Pia en su primer ataque abrió el marcador gracias al lateral vasco, quien en el minuto 12 apareció solo en el segundo palo y finalizó un centro desde la izquierda.

Justo antes del descanso, el equipo anfitrión se apuntó el segundo tanto, cuando el defensa de los 'dragones' Thiago Silva erró una interceptación y acabó por meter el balón en su propia portería.

El Oporto inició la segunda mitad acortando distancias con un gol en el 46', mediante un potente disparo dentro del área del dominicano Pablo Rosario.

Los blanquiazules no cejaron en buscar el empate y una posible remontada, pero no lograron superar al portero costarricense Patrick Sequeira, que aguantó los tres puntos para los suyos.

El Oporto terminó el choque con un jugador menos tras la expulsión de William Gomes, que de este modo será baja para el técnico Francesco Farioli en el clásico de la próxima jornada ante el Sporting.

Con este resultado, el equipo del norte de Portugal sigue liderando la clasificación con 55 puntos, aunque ve reducida su ventaja a cuatro puntos sobre el Sporting, en segunda posición.