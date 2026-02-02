Al menos 82 detenidos por incidentes en partido entre Olimpia y Trinidense

Los incidentes se registraron a pocos minutos de terminar el partido en Asunción entre miembros de una facción de la barra del Olimpia que no pudieron entrar al estadio asunceno, indicó el subcomisario Blas Espínola a la radio local 780 AM.
El subcomisario explicó que, durante un incidente en las inmediaciones del recinto deportivo, un efectivo policial detectó a un hombre armado, quien al notar la presencia de los agentes abrió fuego.
El hombre que presuntamente hizo los disparos fue detenido junto a cuatro personas, dijo Espínola.
Asimismo, resaltó que el incidente no dejó heridos ni daños materiales en el lugar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otras 53 personas fueron aprehendidas al dar positivo a una prueba de alcoholemia en la entrada del estadio, además de 10 personas dedicadas al cuidado de coches y 14 menores de edad que no estaban acompañados de adultos.
El domingo, el Olimpia obtuvo su segundo triunfo en el presente campeonato y se convirtió en escolta del líder Nacional, con 7 enteros, tras imponerse a Trinidense en un partido de la tercera fecha del Torneo Apertura de Paraguay.