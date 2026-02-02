Al menos 82 detenidos por incidentes en partido entre Olimpia y Trinidense

Asunción, 2 feb (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay informó este lunes de que al menos 82 personas fueron detenidas tras el partido del domingo en el que Olimpia venció por 3-2 a Trinidense, entre ellos cinco aficionados del Decano que protagonizaron un disturbio y dispararon contra agentes de seguridad fuera del estadio Defensores del Chaco, sin dejar heridos.