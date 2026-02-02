Bryan Zaragoza ficha por el Roma

Pese a que el Roma no ha hecho el oficial el fichaje, Zaragoza aparece ya inscrito en el registro de jugadores de la Serie A como jugador temporal, es decir, como cedido por el Bayern Múnich.

El internacional español llegó a la capital italiana en la madrugada del lunes, superó las pertinentes pruebas médicas y se vinculó hasta final de temporada con el equipo que dirige Gian Piero Gasperini.

La operación, según apuntan medios locales, se cerró con una cesión y un derecho de compra opcional para el Roma, que se convierte en obligatoria, por alrededor de unos 13 millones de euros, si el equipo alcanza la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Además, añaden las mismas fuentes, el Roma pagó una indemnización cercana a los dos millones de euros al Celta por la interrupción de su cesión.

El extremo zurdo, de 24 años, se había asentado en las últimas jornadas en el once del Celta, con el que disputó un total de 26 partidos, en los que marcó dos tantos, uno de ellos de penalti, y repartió cuatro asistencias.

Zaragoza es el cuarto refuerzo de la 'Loba' en este mercado invernal, todos en la zona ofensiva. Antes fichó al neerlandés Donyell Malen, el francés Robinio Vaz y el italiano Lorenzo Venturino.