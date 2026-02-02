Bryan Zaragoza, Raspadori, Fullkrug... la Serie A se refuerza con delanteros

La tendencia es clara. Refuerzos en la zona de ataque para la mayor parte de equipos que pelean por la zona de Liga de Campeones. Las salidas de jugadores como el 'Taty' Castellanos, que cambió el Lazio por el West Ham; de Ciro Immobile, del Bolonia al Paris FC; o de Edin Dzeko, de la 'Fiore' al Shalke, quedaron repuestas por nuevas figuras.

Solo el Inter de Milán y el Como 1907 no acudieron al mercado en esa posición. El Inter solo firmó en el último momento al centrocampista galo Yanis Massolin, al que devolvió cedido directamente el Módena.

Más curioso es el caso del combinado de Cesc Fàbregas, habitual en los últimos años a los grandes desembolsos. El año pasado fue el equipo que más gastó en Italia en esta misma ventana, casi 50 millones. Esta vez, nada. Ni un fichaje nuevo. Confianza plena en la plantilla. En los Morata, Nico Paz, Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón y compañía.

Sí que necesitaba refuerzos arriba el Roma. Gian Piero Gasperini quiere competir por entrar entre los cuatro primeros y dejó claro desde el inicio que necesitaba gente arriba. Dicho y hecho. Cuatro movimientos, cuatro delanteros. El francés Robinio Vaz procedente del Marsella, el neerlandés Donyell Malen procedente del Aston Villa, el italiano Lorenzo Venturino del Génova y el último, sobre la bocina, el español Bryan Zaragoza, propiedad del Bayern de Múnich pero que rompió su cesión con el Celta para firmar su acuerdo con el Roma.

Igual de urgentes y necesarios eran los fichajes que necesitaba un Nápoles aturdido por la cantidad de bajas en su plantilla. Lukaku todavía no está al 100% y el equipo necesita fondo de armario en todas las posiciones, pero necesita más recursos arriba si quiere reengancharse al 'Scudetto' mientras compite por la Copa Italia.

Las llegadas de dos brasileños como Giovane y Alisson suavizan la emergencia, también tras las salidas de otros delanteros como Lorenzo Lucca y Noa Lang. El primero jugaba en el colista de la Serie A, el Hellas Verona, pero atrajo las miradas de muchos otros clubes por su gran rendimiento. El segundo aterriza con experiencia en Liga de Campeones, procedente del Sporting de Portugal.

Un nueve puro es lo que buscaba Massimiliano Allegri para completar su Milan. La lesión y bajo rendimiento del mexicano Santiago Giménez provocaron que el club 'rossonero' acudiera a un mercado en el que encontró a Niclas Fullkrug procedente del West Ham. El '9' milanista ya sabe lo que es marcar en San Siro y regalar tres puntos a los suyos. La opción de fichar también al francés Mateta, del Crytal Palace, se cayó tras las dudas del Milan sobre el estado de sus rodillas.

Rescató el Atalanta a un jugador que conocía perfectamente el fútbol italiano. Giacomo Raspadori no encontró sitio en el Atlético de Madrid y, pretendido por equipos en Italia como el Roma o el Lazio, aunque se habló de un posible regreso al Nápoles, acabó fichando por la 'Dea'. Un equipo que, por otro lado, le hizo espacio con la salida de su gran estrella, el nigeriano Ademola Lookman, precisamente al Atlético de Madrid.

La 'Juve', pese a tener un ataque nutrido, pescó en el Niza a Jeremie Boga, son jugar desde el pasado 30 de noviembre tras una pelea con los 'ultras' galos. También reforzó su lateral derecho con el fichaje del suizo Emil Holm, procedente del Bolonia.

Un apellido noble del 'calcio' firmó por el Lazio. Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, leyendas del Milan y de la selección italiana, se marchó de un Atalanta en el que no tenía oportunidades para ponerse bajo las órdendes de Maurizio Sarri.

Obligado estaba el combinado 'biancoceleste' a fichar después de no poder hacerlo en verano por tener el mercado bloqueado. A Maldini hay que sumar las llegadas de Kenneth Taylor del Ajax, Petar Ratkov del Salzburgo y Adrian Przyborek del Pogón polaco.

También los equipos de la zona media-baja reforzaron su ataque. El Génova con Tommaso Baldanzi, procedente del Roma. El Cremonese con el veterano Milan Djuric, procedente del Parma. El Pisa con Duronsinmi. Y el Sassuolo con M'bala Nzola.

Además, llegó a Italia el español Rafa Obrador, nuevo lateral del Torino. Sus compatriotas Pablo Marí y Unai Núñez dejaron la 'Fiore' y el Hellas Verona, respectivamente, para sumarse al Al Hilal y al Valencia.