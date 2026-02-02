Cierra el mercado de fichajes de la Premier League con un gasto de 325 millones de libras

La ventana de traspasos se cierra horas antes de la medianoche como gesto de gratitud a los empleados de los clubes para que no tengan que quedarse trabajando hasta altas horas de la madrugada.

Curiosamente, ha sido un día tranquilo en cuanto a traspasos y el tradicional 'deadline day' se ha saldado con cero operaciones.

Los clubes, sin embargo, aún tienen varias horas por delante para registrar jugadores y por lo tanto completar movimientos.

Los 325 millones de libras gastados suponen una bajada respecto a los 421 del mercado anterior, aunque movimientos como el de Jorgen Strand Larsen, por el que el Crystal Palace pagará 50 millones al Wolverhampton Wanderers, los incrementarán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El club que más se ha gastado es el Manchester City, que ha desembolsado 72 millones de libras por los fichajes de Antoine Semenyo, del Bournemouth, y Marc Guéhi, del Crystal Palace, mientras que el Liverpool está a la espera de hacer oficial la incorporación de Jeremy Jacquet, que era también objetivo del Chelsea, por 60 millones de libras, aunque el central francés no se unirá a la disciplina 'Red' hasta el verano.