Copa del Rey: Albacete, tras la proeza ante el campeón

El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al Real Madrid en octavos de final.

Programa de cuartos de final de la Copa del Rey:

-Martes: 17:00 Albacete vs. Barcelona.

-Miércoles: 17:00 Alavés - Real Sociedad. 17:00 Valencia-Athletic Bilbao.

-Jueves: 17:00 Real Betis-Atlético de Madrid.

Roma pierde ante Udinese

AS Roma perdió ayer 1-0 en su visita al Udinese, en el cierre de la 23ª fecha de la Serie A y cayó al 5° lugar, fuera de la zona de Champions, por detrás de Inter, Milan, Napoli y Juventus.