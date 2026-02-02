El Atlético ficha e inscribe a Rodrigo Mendoza en LaLiga a dos minutos del cierre

Es el tercer movimiento de entrada invernal del conjunto madrileño, tras las incorporaciones el domingo del media punta Ademola Lookman, en su caso procedente del Atalanta y traspasado por unos 35 millones de euros más cinco en bonus, tras preferir el Atlético al Fenerbahce, y del este lunes del también centrocampista mexicano Obed Vargas, del Seattle Sounders.

Los refuerzos se contraponen a las salidas dentro de la primera quincena de enero de cuatro jugadores: Javi Galán a Osasuna, Carlos Martín al Rayo Vallecano, Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta, por los que el club, en total, percibió unos 60 millones de euros.

En la búsqueda de un centrocampista, tras sondear sin éxito algunas opciones, entre ellas Leon Goretzka, que seguirá en el Bayern Múnich hasta el final del curso, el Atlético se lanzó este lunes a por Rodrigo Mendoza, uno de los futbolistas emergentes más prometedores de LaLiga EA Sports en esa posición, con 71 partidos ya con el Elche, 16 en Primera División, 44 en Segunda División y once en la Copa del Rey.

El internacional sub’21 en cuatro ocasiones, que ha anotado seis goles en sus 71 duelo con el conjunto franjiverde, viene para competir por una plaza en el medio campo del Atlético con Pablo Barrios, Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena y el recién llegado Obed Vargas, dentro de las diversas características y alternativas que maneja Simeone en ese sector del terreno de juego.

