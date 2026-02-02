El Atlético ficha e inscribe en LaLiga al centrocampista mexicano Obed Vargas

El jugador ya aparece en la relación de inscritos en la página web oficial de LaLiga como "traspaso" con "validado provisional", pero eso no significa que vaya a jugar en el Atlético este curso, sino que también es un paso previo e indispensable al préstamo a otro equipo.

Nacido en Alaska, ha desarrollado toda su carrera en el Seattle Sounders estadounidense, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, con el que se enfrentó al Atlético el pasado 19 de junio en el Mundial de Clubes, con él como titular y con triunfo del conjunto de Diego Simeone por 3-1, aunque después sería eliminado en la última jornada pese a ganar al Botafogo.

Obed Vargas, internacional con la selección absoluta de México en tres ocasiones y con opciones de ir al Mundial del próximo verano, es declarado seguidor del Atlético de Madrid.

“Espero algún día poder llegar donde están ellos”, declaró entonces el jugador, que apenas siete meses después cumple un sueño y encara un desafío, con su salto al club madrileño y LaLiga española, aunque previsiblemente será primero cedido a otro equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Yo veía que todos los niños les gustaba el Barcelona y el Real Madrid y quería ser diferente. Me identificaba con el Atlético por la lucha, la garra que tenían, la final de la Liga de Campeones que llegaron, LaLiga que ganaron (en 2014) y me encantaba su forma de jugar”, recordó entonces en la página web del Seattle Sounders.

Ahora llega al Atlético, en el segundo movimiento del conjunto madrileño en este mercado de invierno en formato de entrada, junto a Ademola Lookman, media punta procedente del Atalanta, pero puede que no el último, ya que Rodrigo Mendoza, centrocampista del Elche, ultima su incorporación al equipo rojiblanco.

El límite del plazo es la medianoche de este lunes, cuando concluye el mercado de fichajes de invierno, en el que el Atlético también ha dado salida a cuatro jugadores: Javi Galán a Osasuna, Carlos Martín al Rayo Vallecano, Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta.