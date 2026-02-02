El City cede a Kalvin Phillips al Sheffield United

Phillips, que llegó al City en 2022 a cambio de 50 millones de euros, no ha tenido continuidad con los 'Sky Blues' y en todo este tiempo solo ha disputado 32 encuentros. Esta campaña su aparición se ha restringido a seis minutos contra el Huddersfield Town en la Copa de la Liga.

En sus tres años y medio en el City, Phillips ha vivido dos cesiones, al Ipswich Town y al West Ham United, en las que no recondujo su carrera.

Durante su estancia en Mánchester fue criticado por Pep Guardiola por su sobrepeso y por no estar en forma para entrenarse, declaraciones por las que el técnico español pidió posteriormente disculpas.

Phillps, que ahora llega a un Sheffield United que marcha decimoséptimo en el Championship, llegó a ser internacional con Inglaterra en 31 ocasiones y participó en el Mundial de Catar, donde los ingleses alcanzaron los cuartos de final.

