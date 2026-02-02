El Elche obtiene cedido con opción de compra a Buba Sangaré, lateral ilicitano de la Roma

El jugador hispano maliense, de 18 años de edad, se formó en las categorías inferiores del Ilicitano Sporting, club de formación del que pasó a las categorías inferiores del Levante.
Con 16 años llegó a debutar con el primer equipo del Levante en una eliminatoria de la Copa del Rey y en enero de 2024 disputó su primer partido de Liga con el conjunto valenciano.
Tras esa temporada, el lateral firmó por la Roma, con el que no ha llegado a debutar con su primer equipo.
Buba Sangaré llega al club para cubrir la baja de Álvaro Núñez, traspasado al Celta de Vigo, se convierte en el cuarto fichaje de la entidad ilicitana en el mercado de invierno tras los de Gonzalo Villar, Tete Morente y el chileno Lucas Cepeda.
