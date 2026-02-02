El mercado de invierno de LaLiga EA Sports, en 10 fichajes

- Ademola Lookman (Del Atalanta al Atlético de Madrid)

Media punta o extremo de 28 años, con tanto talento como irregularidad, con 137 encuentros, 55 goles y 26 asistencias con el Atalanta, es el primer fichaje de la era Mateu Alemany en el Atlético de Madrid para rearmar el ataque y la plantilla de Diego Simeone. Cubre una necesidad ofensiva tras un mercado tenso en el equipo madrileño, que llegó a resignar incluso al técnico según pasaban los días, hasta el acelerón final. El Atlético lo fichó el domingo por 35 millones de euros más cinco en bonus. El precio más alto este invierno en LaLiga.

- Joao Cancelo (Del Al Hilal al Barcelona):

El lateral internacional portugués retorna al Barcelona, de nuevo cedido, esta vez desde el Al Hilal de Arabia Saudí para potenciar la plantilla de Hansi Flick para el segundo tramo de la campaña. Ya jugó ahí en 2023-24, con 42 partidos, cuatro goles y cinco asistencias. Desde su llegada, el pasado 16 de enero, ya ha disputado dos de los tres partidos de Liga de su equipo, que comanda la clasificación, está en cuartos de final de la Copa del Rey y en octavos de la Liga de Campeones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Fer López (Del Wolverhampton al Celta):

El centrocampista ofensivo de 21 años vuelve cedido al Celta, del que salió el pasado verano por 23 millones de euros rumbo al Wolwerhampton, el último de la ‘Premier League’ inglesa. Su primer semestre allí no ha sido el esperado, reducido a tres partidos de titular; nada que ver con el papel que tiene ya en el conjunto vigués, con el que ha jugado los dos encuentros desde su regreso, con un gol en la Liga Europa frente al Estrella Roja.

Traspasado el pasado verano por el Valladolid al Ajax, por 11 millones de euros, el extremo de 23 años ha regresado a España apenas seis meses después, también en forma de traspaso a Osasuna, con el que ya ha debutado y que ha pagado cinco millones de euros para su transferencia desde Países Bajos, donde el futbolista español ha jugado 21 partidos con solo un gol, antes de su retorno a LaLiga EA Sports española.

- Claudio Echeverri (Del Leverkusen al Girona):

El centrocampista argentino de 20 años, propiedad del Manchester City, inició la campaña cedido en el Bayer Leverkusen. Jugó apenas 270 minutos repartidos en once partidos, apenas tres como titular. El Girona es otra oportunidad para el segundo tramo de la temporada, a la búsqueda de más protagonismo y recorrido. De momento, ha jugado los dos encuentros disponible a las órdenes de Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, ninguno de inicio.

- Marc Andre Ter Stegen (Del Barcelona al Girona):

Sin sitio en el Barcelona, con el que ha jugado 423 partidos y ha ganado 20 títulos, el portero alemán se ha ido cedido al Girona, pero una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, sufrida frente al Oviedo y pendiente de pruebas complementarias para determinar el alcance y su tratamiento, pueden dejarlo fuera durante semanas o meses, según sea el resultado.

- Guido Rodríguez (Del West Ham al Valencia):

Campeón del mundo con la selección argentina en Catar en 2022, con experiencia en LaLiga EA Sports con el Betis y sin apenas protagonismo este curso en el West Ham, con apenas ocho partidos, ha fichado por el Valencia hasta el final de la temporada. Un refuerzo de garantías para el medio campo, que aún aguarda su debut con el equipo.

- Álvaro Fidalgo (Del América al Betis):

El centrocampista hispano-mexicano nacido en Oviedo hace 28 años ha sido contratado por el Betis desde el Club América, en el que ha jugado 227 partidos, con 22 goles, en las últimas cinco temporadas y media, después de su paso por la cantera del Real Madrid, el Rayo Majadahonda y el Castellón. Ahora vuelve a España. Ya está a disposición de Manuel Pellegrini.

El centrocampista uruguayo, a sus 34 años, llega a LaLiga EA Sports y a Balaídos, después de 128 partidos con el Lazio, 127 con el Inter, 85 con el Fiorentina, 38 con el Empoli y nueve con el Cagliari en Italia, a donde aterrizó hace trece años. Experiencia y medio de contención para el equipo de Claudio Giráldez en sus ambiciones europeas. Ha firmado hasta 2027.

- Rodrigo Mendoza (Del Elche al Atlético de Madrid):

En la última tarde del mercado, el Atlético de Madrid se lanzó a por uno de los centrocampistas más prometedores de LaLiga, ya una realidad en el Elche, para reforzar la plantilla de Diego Simeone. Internacional sub’21, con 20 años, es una nueva variante para un sector del campo con necesidad de piezas, tras la salida de Conor Gallagher. Lo inscribió a tres minutos del cierre del mercado. También ha llegado el internacional mexicano Obed Vargas para ese sector del terreno. El primero ha firmado hasta 2031 y el segundo hasta 2030.