El mercado de invierno en LaLiga Hypermotion, en 5 fichajes

1 - Álvaro Ferllo (Del Sevilla al Deportivo de La Coruña):

Objeto de deseo del Deportivo durante el pasado verano, el guardameta riojano se puso finalmente este invierno, tras rescindir el contrato que le vinculaba con el Sevilla, a las órdenes de Antonio Hidalgo, con el que ya trabajó en el Huesca y que no ha dudado en otorgarle la titularidad desde el primer momento.

2 - Antoñito Cordero (Del Newcastle al Cádiz):

El joven atacante regresa al fútbol español en busca de los minutos que no ha gozado en su fugaz paso por el Westerlo belga, al que llegó este verano cedido por el Newcastle inglés, que ve en Cordero un jugador de futuro como atestiguan los cinco años de contrato por los que firmó al andaluz tras su salida del Málaga el pasado mes de junio.

El delantero quiere recuperar en el conjunto canario al protagonismo al que parecía destinado cuando tras abandonar la cantera del Barcelona debutó con apenas 16 años en la Bundesliga alemana con el Bayer Leverkusen y que se había visto diluido tras sus paso por el Castilla y el Udinese italiano.

4 - Manex Lozano (Del Athletic al Racing de Santander):

Destinado a jugar un papel protagonista en un futuro no muy lejano en el Athletic Club el joven delantero navarro, de tan sólo 18 años, ha demostrado desde que llegó a Santander el "hambre y la verticalidad" que prometió en su presentación con dos goles en apenas cuatro partidos.

5 - José Campaña (Sin equipo al Ceuta):

Curtido en mil batallas el veterano centrocampista sevillano, que llegó a ser internacional absoluto bajo las órdenes de Luis Enrique, tratará de demostrar en las filas del Ceuta que todavía posee en sus botas el fútbol necesario para ayudar al conjunto 'caballa' a asentarse en la categoría del Plata del fútbol español.