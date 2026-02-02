El paraguayo Hugo Cuenca refuerza el ataque del Burgos con opción de compra

El mediapunta zurdo, internacional absoluto con la selección paraguaya y considerado una de las promesas de su país, aporta una alternativa ofensiva de calidad para el conjunto blanquinegro.

Cuenca puede actuar tanto como mediapunta por dentro como por la banda derecha, explotando su capacidad de conducción, desborde y visión de juego para generar peligro en el último tercio.

Hugo Cuenca se formó inicialmente en el Deportivo Capiatá antes de pasar por el AC Milan y posteriormente al Genoa, club al que pertenece actualmente bajo contrato hasta junio de 2028.

Aunque todavía no ha sumado minutos en la Serie A con el primer equipo del Genoa esta temporada, sí ha estado presente en convocatorias de la Copa Italia, disputando 19 minutos.

La llegada de Cuenca a Burgos se enmarca en la intención del club de reforzar el ataque tras la salida de Iván Chapela y dotar al técnico Luis Miguel Ramis de mayores recursos ofensivos para encarar la segunda mitad de la temporada en la que el Burgos buscará entrar en playoff.