El Sunderland de Alderete escala en la Premier y apunta a Europa

El Sunderland goleó este lunes al Burnley (3-0) para mantener su insistencia en Europa, todavía a cuatro puntos de la quinta posición del Chelsea, mientras su rival dio otro paso más hacia el descenso, en el penúltimo puesto, con 15 jornadas consecutivas sin ganar y a once puntos de la zona de permanencia.

El congoleño Axel Tuanzebe (9’, en contra), el senegalés Habib Diarra (32’) y el belga Chemsdine Talbi (72’) marcaron los goles para los “Black Cats”, que suben al octavo lugar de la tabla con 36 puntos, a solo cinco unidades de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Alderete, que fue reemplazado en el minuto 86, se destacó nuevamente en la tarea defensiva para mantener la valla invicta. Hasta ahora, el zaguero de la Albirroja suma 20 partidos y 1 gol con el Sunderland en la Premier.

* Los 9 primeros: Arsenal 53, Man. City 47, Aston Villa 46, Man. United 41, Chelsea 40, Liverpool 39, Brentford 36, Sunderland 36, Fulham 34.

Semifinales de la Carabao Cup

Arsenal y Chelsea definen el martes al primer finalista de la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup).

Programa de los partidos de vuelta de la etapa semifinal:

-Martes: 17:00 Arsenal vs. Chelsea, en el Emirates Stadium (por ESPN). Ida: Ganó Arsenal 3-2.

-Miércoles: 17:00 Manchester City vs. Newcastle, en el Etihad Stadium (por ESPN). Ida: Ganó City 2-0.

-La final, el domingo 22 de marzo en el estadio Wembley, Londres (12:00).