Lookman y Vargas, fichajes de campanillas en las últimas horas del cierre de mercado

Pasadas las 20:30 horas, LaLiga registró en sus oficinas el último movimiento hasta el momento del mercado, la "validación provisional" del traspaso de Lookman al Atlético de Madrid, procedente del Atalanta italiano. Justo a las 21:00, también se hacía oficial la inscripción del joven mexicano Vargas, desde el Seattle Sounders estadounidense.

Minutos antes, también se validaron las inscripciones de los centrocampistas Álvaro Fidalgo, en el Real Betis, y Gonzalo Villar, en el Elche. En el caso de Fidalgo, se confirmó su traspaso procedente del América mexicano, mientras que Villar permanecerá a préstamo en Alicante procedente del Dínamo de Zagreb croata.

También durante la tarde de este lunes se hicieron las cesiones del defensa finlandés Ville Koski (NK Istra 1961), en el Deportivo Alavés, y del delantero belga Cyril Ngonge (Nápoles), en el Espanyol. Más madrugador fue el Athletic Club, que desde esta misma mañana ascendió desde el filial al defensa Unai Egiluz.