02 de febrero de 2026 - 14:20

Matías Vecino llega a Vigo para cerrar su fichaje por el Celta

Vigo, 2 feb (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino llegó este lunes a Vigo para cerrar su fichaje por el Celta, con el que firmará un contrato hasta junio de 2027 tras romper su vinculación con el Lazio italiano.

Por EFE

El mediocentro, que se convertirá en la segunda incorporación invernal del conjunto dirigido por Claudio Giráldez en caso de superar el reconocimiento médico al que será sometido en A Sede, aterrizó a primera hora de esta tarde en Peinador, donde se dejó fotografiar por algunos aficionados celestes.

Matías Vecino se reencontrará en el vestuario del Celta con el portero Ionut Radu y con el defensa Marcos Alonso, con los que ya compartió vestuario en el Inter Milán y Fiorentina, respectivamente.

En el presente curso liguero, el centrocampista uruguayo, de 34 años, ha disputado 13 partidos (599 minutos) con el Lazio en la Serie A. Llega a Balaídos para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona).