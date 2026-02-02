Olimpia y América inician su andadura en la Copa de Campeones de la Concacaf

El conjunto de Honduras, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, llega a la cita tras empatar 2-2 el pasado sábado frente al Juticalpa en el torneo local, donde marcha tercero con cinco puntos.

Pese a la condición de favorito del equipo mexicano, "Los leones" del Olimpia confían en la localía y en el olfato goleador del delantero Jorge 'Toro' Benguché, quien viene de ser el máximo artillero de la Copa Centroamericana con ocho tantos.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, marca el cuarto enfrentamiento histórico entre ambas instituciones en el torneo regional.

Hasta la fecha, el historial favorece a los mexicanos, que avanzaron en dos ocasiones, mientras que el cuadro centroamericano logró imponerse en una serie previa.

Por su parte, el América, bajo el mando del brasileño André Jardine, aterrizó en Tegucigalpa el domingo para el juego contra Olimpia, vigente campeón del fútbol hondureño, y este lunes conocerá la cancha del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Las Águilas, que ostentan siete títulos de la competición, cuentan en sus filas con figuras de la talla del mediocampista uruguayo Brian Rodríguez y el guardameta Luis Malagón.

El Olimpia, el club más laureado de Honduras con 40 títulos, y el América buscarán este martes un resultado favorable que encamine la eliminatoria antes de la vuelta.

El pase a la siguiente ronda se decidirá el próximo 11 de febrero en el partido de vuelta que se disputará en territorio mexicano.

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Jonathan Paz, José García, Gabriel Araújo, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez; Carlos Pineda, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Henry Martín y Brian Rodríguez.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.