Raphinha estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor

El internacional brasileño completó la primera mitad del partido que el Barça ganó el domingo en el campo del Elche (1-3), pero fue sustituido al descanso por el inglés Marcus Rashford.

Raphinha no se ha ejercitado este lunes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y su ausencia se unirá a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Sí participó de la sesión el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo con problemas físicos, y se espera que el entrenador Hansi Flick dé más detalles sobre su estado este lunes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.