Tigres empata con doblete de Diana Ordóñez ante Pachuca en el Clausura mexicano

Por Pachuca anotaron Charlyn Corral, quien llegó a ocho goles para confirmarse como máxima anotadora del torneo, y Nina Nicosia.

Con el resultado, las Tuzas llegaron a 13 puntos que las ubica en cuarto lugar de la tabla; Tigres, donde juega la española Jenni Hermoso, se mantuvo en el octavo escalón con 10 unidades.

En un intenso primer tiempo el Pachuca tuvo las opciones más claras de gol impulsado por Charlyn Corral y la nigeriana Chinwendu Ihezuo como sus referentes ofensivos.

Las Tuzas anotaron al minuto 36 en jugada por izquierda de Karla Nieto, quien cedió a Nina Nicosia, quien recibió dentro del área, se quitó un rival y disparó cruzado para vencer a Aurora Santiago.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda mitad, Pachuca mantuvo el dominio.

Amplió el marcador en una incursión al área en la que Mia Villalpando derribó a Charlyn Corral; la árbitra marcó penalti que cobró la misma Corral para celebrar el 2-0 al 58.

La reacción de Tigres fue en un pestañeo. Al 83 Ordóñez descontó, 2-1, vía un remate de cabeza en un centro pasado y dos minutos después igualó en una descolgada en la que Jenni Hermoso filtró un balón para Ordóñez que superó en mano a mano a Esthefanny Barreras.

Más temprano el América se mantuvo en la cima del torneo gracias a su goleada 5-1 sobre Pumas UNAM.

Los goles de las Águilas los marcaron Nancy Antonio, la española Irene Guerrero y un triplete de Scarlett Camberos; por Pumas anotó la estadounidense Angelina Hix.

El equipo dirigido por el español Ángel Villacampa es líder con 16 puntos; Pumas se quedó en la sexta posición, con 13 unidades.

También este domingo, el Guadalajara sostuvo su lucha en la parte alta de la tabla al superar 3-1 al León.

Las Chivas, del entrenador pacense Antonio Contreras, tienen 16 puntos, son segundas en el torneo por menor diferencia de goles.

La sexta jornada concluirá este lunes con la visita del Monterrey, de la colombiana Marcela Restrepo, al Santos Laguna.