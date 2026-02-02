Un partido en doce días, la hora de Arbeloa

Desde el 13 de enero que Arbeloa dio el salto al primer equipo desde el Castilla, ha dirigido seis partidos (cuatro triunfos y dos derrotas) del Real Madrid en apenas 20 días. El calendario ha impedido que pueda realizar trabajo de campo con sus jugadores, introduciendo leves retoques tácticos, ni trabajar el físico con el regreso de Pintus.

"Tenemos que trabajar toda las fases del juego, mejorar con y sin balón, tener las cosas claras para que todos piensen de la misma manera. Para poder lograrlo necesitas trabajar horas en el campo entrenando y es lo que vamos a tener las dos próximas semanas", adelantó en rueda de prensa.

De momento, tras el sufrido triunfo ante el Rayo Vallecano con gol de penalti en el minuto 100 ante un rival en inferioridad numérica, para seguir a 1 punto del Barcelona en LaLiga, el técnico madridista ha optado por dar descanso a sus jugadores. La tarde del domingo se enlaza con dos días libres seguidos y un regreso con sesión de entrenamiento más tarde de lo habitual, el miércoles a las 12:00 horas en la Ciudad Real Madrid.

Busca Arbeloa que sus jugadores desconecten y se aíslen de la presión con la que han jugado desde la salida de Xabi Alonso y su llegada al banquillo del primer equipo. Con un clima de tensión instalado en el Santiago Bernabéu, donde buena parte de la afición madridista castiga con silbidos a sus futbolistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el miércoles dispondrá Arbeloa de cuatro entrenamientos para preparar la visita a Mestalla, buscar alternativas a las bajas de dos fijos, Jude Bellingham, lesionado para un mes, y Vinícius Junior, sancionado por acumulación de tarjetas.

En los dos primeros entrenamientos de la semana, miércoles y jueves, Pintus podrá trabajar el físico de la plantilla en sesiones de mayor duración. Será el momento de retocar una preparación en busca de alcanzar el pico más alto de forma en la recta final de temporada. El nuevo preparador físico, de vuelta a los mandos seis meses después, dispondrá de dos semanas para lograr un objetivo claro que también ayude a reducir el número de lesiones.

La ausencia de partido entre semana permite parar a Raúl Asencio, que enlaza partidos arriesgando su físico, jugando como titular por la ausencia de centrales con una lesión de tibia. Ante el Rayo no pudo seguir y pidió el cambio en el descanso. Guardará reposo unos días e incluso no se descarta que con el regreso de Rüdiger, pueda tener descanso.

Los defensas Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy aumentarán la carga de trabajo esta semana y podrán ser novedades en la convocatoria del próximo sábado, si no sufren ningún incidente en los entrenamientos, una vez superadas sus lesiones. Serán las noticias positivas para Arbeloa que, sin embargo, pierde a uno de sus 'intocables'. Los grandes esfuerzos realizados por Bellingham en cada partido le acabaron pasando factura al centrocampista inglés, con una rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

El capitán Dani Carvajal también aprovechará el aumento de la carga de trabajo en los entrenamientos para mejorar su tono físico. Sin ritmo competitivo por la falta de oportunidades, con apenas 27 minutos desde que el 3 de enero regreso a las convocatorias, su objetivo es demostrar al cuerpo técnico que está en perfectas condiciones para ser titular en Mestalla y ayudar al Real Madrid en el terreno de juego.

El brasileño Vinícius, por su parte, podrá tener una preparación especial en dos semanas sin competición y recargar energías para un momento clave de la temporada que decidirá la presencia del Real Madrid en las eliminatorias decisivas de la Liga de Campeones.