03 de febrero de 2026 - 16:15

Araujo, principal novedad en el once del Barça en el Carlos Belmonte

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La presencia del central Ronald Araujo, que por primera vez jugará de titular desde que se recuperó de su problema de salud mental, es la principal novedad del Barcelona para visitar este martes (21:00 horas) el Carlos Belmonte para medirse al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Por EFE

El técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, no se fía del 'matagigantes' de la Copa y alineará una once con muchos titulares habituales, incluidos el centrocampista Frenkie de Jong y el extremo Lamine Yamal.

Estas son las alineaciones de ambos equipos:

Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu; Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez; Pacheco y Puertas.

Barcelona: Joan García; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Lewandowski.

