Araujo, principal novedad en el once del Barça en el Carlos Belmonte

El técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, no se fía del 'matagigantes' de la Copa y alineará una once con muchos titulares habituales, incluidos el centrocampista Frenkie de Jong y el extremo Lamine Yamal.

Estas son las alineaciones de ambos equipos:

Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu; Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez; Pacheco y Puertas.

Barcelona: Joan García; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Lewandowski.

