Arsenal elimina al Chelsea y jugará la final de la Carabao Cup

Los Gunners, sin ofrecer su mejor juego, sentenciaron la eliminatoria en el tiempo añadido por medio de Kai Havertz (90+7’) con el equipo Bleu volcado al ataque, obligado a marcar para al menos llevar el partido a la prórroga.
El Arsenal buscará desempolvar su armario de trofeos el 22 de marzo en Wembley, seis años después del primer y último gran título (Copa inglesa) del equipo londinense.
El líder de la Premier League conocerá el miércoles a su rival, el Manchester City de Pep Guardiola o el Newcastle (victoria Citizen 2-0 en la ida) .
El Arsenal, que dirige Mikel Arteta, lidera la Premier League con seis puntos de ventaja en su intento por convertirse en campeón inglés por primera vez desde 2004, y también terminó en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones.
Por si fuera poco, el Arsenal también ha avanzado a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup).
Revancha de semifinales
-Martes: Arsenal 1-Chelsea 0. Gol: 90+7’ Kai Havertz (A). Ida: Ganó Arsenal 3-2.
-Miércoles: 17:00 Manchester City vs. Newcastle, en el Etihad Stadium (por ESPN). Ida: Ganó City 2-0.
-La final, el domingo 22 de marzo en el estadio Wembley, Londres (12:00).
Copa de Alemania: Leverkusen pasa a semifinales
Bayer Leverkusen avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva tras vencer este martes por 3-0 al St. Pauli.
* Bayer Leverkusen 3- St. Pauli 0. Goles: 31’ Martin Terrier, 63’ Patrik Schick, 90+2’ Jonas Hofmann (BL).
* La ronda de cuartos de la Copa de Alemania sigue el miércoles y se completará la próxima semana:
Miércoles 4: 16:45 Holstein Kiel -VfB Stuttgart (Disney+).
Martes 10: 16:45 Hertha Berlín -Friburgo.
Miércoles 11: 16:45 Bayern Munich - RB Leipzig.