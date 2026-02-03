Barcelona, a semifinales de la Copa del Rey

Lamine Yamal (39’) inauguró el marcador con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56’) amplió con un testarazo impecable.

El defensa Javi Moreno (87’ recortó distancias, pero el Barça acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

El Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos

Programa de cuartos de final de la Copa del Rey:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Albacete 1-Barcelona 2. Gol: 39’ Lamine Yamal, 56’ Ronald Araújo (B); 87’ Javi Moreno (A). Ast: 17.200.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ronda de cuartos de final de la Copa del Rey sigue el miércoles con dos partidos y culminará mañana:

-Miércoles: 17:00 Alavés - Real Sociedad.

17:00 Valencia-Athletic Bilbao.

-Jueves: 17:00 Real Betis-Atlético de Madrid.

Milan, en la Serie A de Italia

El AC Milan se impuso este martes por 3-0 en su visita al Bologna y sigue a cinco puntos del líder Inter de Milán, al completarse la 23ª jornada del campeonato de la Serie A del fútbol italiano.

En el estadio Renato Dell’Ara, el delantero inglés Ruben Loftus-Cheek (20’) y los franceses Christopher Nkunku (39’, de penal) y Adrien Rabiot (48’) marcaron los goles para el equipo Rossoneri.

El Inter, que el domingo había derrotado 2-0 al Cremonese, lidera la tabla con 55 puntos, escoltado por Milan (50), Napoli (46), Juventus (45), Roma (43) y Como (41).