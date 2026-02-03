'Chacho' Coudet (Alavés): Todos los partidos son una final para nosotros

“Estamos con mucha ilusión, ojalá podamos hacer un gran partido y pasar de eliminatoria”, expresó el técnico argentino en rueda de prensa previa al partido de mañana y defendió que, desde que se inició el torneo, muestran que intentan “competir de igual a igual con absolutamente con todos”.

El 'Chacho' Coudet se mostró positivo por lo que significa para ellos jugar en su cancha, Mendizorroza: “Nos sentimos más cómodos con nuestra gente y estamos con mucha ilusión de poder pasar a la semifinal”, apuntó el preparador, que añadió que van a “tratar de contagiar desde adentro del primer minuto”.

Confesó que le gusta jugar con dos delanteros o con una referencia y un segundo delantero. “A veces tienes que emparejar más la mitad del campo, entonces tienes que sacrificar a uno, pero en situaciones normales, siempre me gusta jugar con un ‘nueve’ más referente y con otro que puede ser un segunda punta”, matizó.

Ante la ausencia de Carlos Protesoni y la posibilidad de que el recién retornado central Facundo Garcés pueda jugar en el ‘once’ titular a pesar no haber entrenado con el grupo, Coudet avanzó que el argentino está preparado para disputar un partido que podría durar 120 minutos.

“Si lo necesitamos sabemos que podemos contar con él”, dijo con tranquilidad. “Mucha veces la cabeza manda y ya dije que es muy fuerte de cabeza”, agregó.

Sobre la Real Sociedad destacó su larga plantilla y que está “en una buena dinámica desde el cambio de entrenador”, pero prefirió centrarse en su equipo, que todavía no podrá contar con las últimas incorporaciones, Ville Koski, en la recta final de su recuperación, e Ibrahim Diabate, recién llegado a la ciudad.

Los cuartos de final de la Copa española arrancan este martes con la disputa del Albacete-Barcelona, continúan este miércoles con los choques Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic Club, y se cierran este jueves con el encuentro entre el Betis de Manuel Pellegrini y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.