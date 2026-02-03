Derbi vasco con billete a semifinales en juego

El Glorioso aspira a vivir lo que celebró hace nueve años con una emocionante semifinal ante el Celta que le dio el billete para su única final hasta la fecha.

Si ganan, los donostiarras disputarán su tercera semifinal consecutiva tras las que jugaron contra Mallorca y Real Madrid.

El equipo del técnico argentino Eduardo Coudet ha recuperado el pulso en la liga justo en el mejor momento, para llegar con los focos puestos en un choque crucial en la competición copera, cuyos sorteos han decidido que el coliseo vitoriano sea protagonista por tercera vez ante otro equipo de Primera este curso.

Las fortalezas del Alavés en esta competición están en la defensa y en la portería. Raúl Fernández no ha recibido goles en la Copa y volverá a defender el arco albiazul, con una defensa en la que presumiblemente estarán Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, que ya ha tenido sus primeros minutos en liga después de su sanción.

Carlos Protesoni será la única baja de un equipo que recupera a Denis Suárez y en el que el técnico argentino podría dar la alternativa a Ángel Pérez desde el inicio del choque por la banda derecha.

Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Abde Rebbach podrían completar un centro del campo que mirará hacia arriba, donde esperarán Lucas Boyé y Jon Guridi, que sustituirá a Toni Martínez.

La Real Sociedad acudirá al derbi copero con la ilusión que el torneo del 'KO' suscita en las últimas temporadas en las filas txuri urdin y la posibilidad de colarse en semifinales. Un reto mayúsculo para un equipo que lleva ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Tras pasar de forma agónica y en la tanda de penaltis ante Osasuna, la Copa se presenta para la Real como una fuente de ilusión y una oportunidad para volver a pelear por un título y el posterior billete a competiciones europeas.

Matarazzo volverá a tener las bajas de Marrero, Kubo, Barrenetxea y Zakharyan, aunque el reciente fichaje, Wesley, que ya disputó minutos en San Mamés, y Yangel Herrera, que ha estado tres meses de baja por lesión, estarán disponibles.

Matarazzo ha facilitado una lista de 23 futbolistas en la que tampoco figura Jon Karrikaburu.

Se esperan cambios en el once respecto al de Bilbao, con las posibles entradas de Caleta-Car, Turrientes y algún otro futbolista en la parcela ofensiva.

El técnico estadounidense podría volver a apostar por cuatro centrocampistas ante la ausencia de los lesionados, aunque otra opción podría ser que jugara Oskarsson de inicio con Oyarzabal en un costado.

Alavés: Raúl; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Otto; Blanco, Ibáñez, Ángel o Calebe, Rebbach; Guridi y Lucas Boyé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz)