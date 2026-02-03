El 2 de Mayo paraguayo recibe a Alianza Lima en su histórico debut en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por el técnico paraguayo Eduardo Ledesma jugará su segundo campeonato internacional, tras su participación en la Copa Sudamericana 2025, donde fue eliminado en la fase preliminar.

El Gallo Norteño se enfrentará a un Alianza Lima reforzado que llegó hasta la fase de grupos de la Libertadores de 2025 y logró entonces victorias emblemáticas, como la eliminación de Boca Juniors.

El estadio Río Parapití del 2 de Mayo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, fue remodelado con una inversión de 600.000 dólares para poder albergar "el partido más importante" de su historia, dijo a EFE el presidente del equipo, Hugo Romero.

El plantel local se ha preparado con al menos siete incorporaciones, en las que destacan los paraguayos Pedro Delvalle, proveniente del Paysandú Sport Club de Brasil, el volante central, José Martín Hosué, o el defensor Víctor Dávalos.

Los debutantes llegan golpeados tras la goleada por 5-1 que les propinó el sábado el líder del torneo Apertura, Nacional, que los hundió en el penúltimo puesto de la tabla con un punto en tres partidos disputados.

Por el contrario, Alianza Lima, del entrenador argentino Pablo Guede, llegará a Paraguay con ánimos encendidos tras el debut con victoria por 1-2 ante Sport Huancayo en el inicio del torneo Apertura del fútbol peruano, con tantos de Alan Cantero y su máximo goleador, Paolo Guerrero.

El conjunto peruano informó este martes en X que el defensor Luis Advíncula y el delantero Luis Ramos presentaron "algunas molestias" tras ese duelo.

Entre los fichajes realizados para la nueva temporada figuran el centrocampista chileno Esteban Pavez, procedente del Colo Colo, el extremo argentino Gaspar Gentile y el delantero argentino Federico Girotti, que llegó del Talleres de Córdoba con la misión de ocupar la vacante dejada por el veterano Hernán Barcos.

El entusiasmo de los peruanos se vio reforzado tras la contundente victoria por 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi, que incluyó un doblete de Guerrero.

El partido de ida está previsto para el miércoles a las 21.30 hora local (00.30 GMT) bajo la dirección del árbitro uruguayo José Burgos y el duelo de vuelta tendrá lugar el 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

El ganador de esta llave se enfrentará en la fase 2 del torneo al peruano Sporting Cristal.