El argentino Bragarnik logra más de 65 millones en ventas de jugadores para el Elche

Las cantidades de las operaciones no son exactas en todos los casos y pueden incluso alcanzar valores superiores, ya que muchas han estado condicionadas a variables incluidas en los contratos de traspaso, así como a porcentajes sobre futuras ventas.

La operación más destacada de este periodo ha sido, con diferencia, la reciente venta del centrocampista Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid por 16 millones de euros, récord en la historia del club ilicitano.

A esta cifra, que puede incrementarse en función de variables y de un posible futuro traspaso, se suma el dinero ingresado este verano por Nico Fernández Mercau, vendido al New York City FC por unos 8,5 millones de euros, así como la salida de Lucas Boyé al Granada, que generó cerca de 8 millones hace tres temporadas.

Otras ventas relevantes incluyen, según datos de portales especializados en traspasos, las de Nico Castro al Toluca (5 millones), Gonzalo Villar a la Roma (5), Ezequiel Ponce al AEK Atenas (3,8), Emiliano Rigoni al Sao Paulo (3,9), Juan Cruz a Osasuna (3), Pere Milla al Espanyol (2,8) o Álvaro Núñez al Celta de Vigo (1) en este mismo mercado invernal.

Además, el club ilicitano ha ingresado cantidades menores por futbolistas como Iván Marcone, Mourad El Ghezouani, Lucas Pérez, Roger Martí u Óscar Marcarell, entre otros, que han contribuido a reforzar la economía de la entidad.

El empresario argentino, conocedor del mercado por su profesión como representante futbolístico, ha combinado grandes ventas con incorporaciones selectivas de jugadores jóvenes con potencial y proyección futura, con el objetivo de consolidar al Elche en la máxima categoría del fútbol español.

Entre sus últimas apuestas se encuentran el austriaco David Affengruber, en la órbita de varios clubes europeos, y los recientes fichajes del chileno Lucas Cepeda, de 23 años, y del argentino Abiel Osorio, también de 23.

Bragarnik asume que el Elche es un club vendedor, pero también ambicioso y dispuesto a reinvertir los ingresos obtenidos tanto en jugadores con futuro como en la mejora de las estructuras internas y de las instalaciones de la entidad.