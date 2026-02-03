El CEO del Shakhtar, "profundamente decepcionado" por que la FIFA apoye reintegrar a Rusia

"La posición de Gianni Infantino representa un completo alejamiento de la realidad y estoy profundamente decepcionado por ella", comienza Palkin su comunicado. "Hemos estado sufriendo una guerra total durante cuatro años. Cientos de miles de personas han sido asesinadas. La infraestructura civil, deportiva y energética ha sido destruida", añade.

Para el CEO, las declaraciones de Infantino "no son un camino hacia la paz, son una continuación de este horror". "Es un intento de pretender que la guerra y la agresión no existen. El fútbol no puede existir fuera de la realidad. Y no tiene derecho a mirar hacia otro lado ante el mal".

El directivo ucraniano interpela directamente a Infantino: "¿Qué le lleva a hacer esas declaraciones ahora mismo? ¿Por qué, después de cuatro años de guerra, no ha venido ni una vez a Ucrania a ver con sus propios ojos lo que está pasando aquí?".

El presidente de la FIFA declaró en una entrevista con la cadena británica Sky que permitir el regreso de Rusia a las competiciones internacionales era "algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores". "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", añadió.

Ante esto, Palkin le recuerda: "Que venga y vea cómo juegan los niños al fútbol en Jarkiv, Zaporiyia, Dnipro, Kiev y Leópolis - bajo sirenas antiaéreas, al lado de refugios para las bombas, bajo la amenaza constante de misiles y drones".

Además, señala que dos de sus jugadores sufrieron pérdidas personales durante la guerra: Dmytro Riznyk (perdió a su hermano) y Denys Tvardovskyi (a su padre).

"El señor Infantino debería reflexionar que, al apoyar el regreso de Rusia a las competiciones internacionales, estaría tomando no solo una decisión deportiva, sino también política y moral. Y esa decisión conlleva una responsabilidad, incluyendo por su complicidad en silenciar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Rusia", concluye Palkin.