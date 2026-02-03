El ecuatoriano Nilson Angulo llega al Sunderland por 20 millones

Angulo, de 22 años, ha firmado un contrato de cuatro años y medio con los 'Black Cats' y con opción a un año adicional.

"Nilson es una increíble promesa y estamos encantados de que haya elegido fichar por el Sunderland. Es un jugador rápido y creativo, que juega abierto y que es excelente en todas las acciones requeridas en el último tercio de campo. Llega con mucha ambición para dejar su huella. Es joven, pero ya ha tenido importantes experiencias en la liga belga, en competiciones europeas y a nivel internacional con Ecuador", dijo Kristjaan Speakman, director deportivo del Sunderland.

El ecuatoriano llegó al Anderlecht en 2022 procedente de LDU Quito, que le vendieron por cerca de 2 millones de euros. Con los belgas ha disputado 94 partidos, marcado diez goles y repartido once asistencias. Este curso, en la liga belga ha marcado seis tantos y dado siete pases de gol en 22 encuentros.

A nivel internacional, debutó con Ecuador en octubre de 2021 y desde entonces ha disputado doce encuentros con el combinado nacional. Ha entrado en las últimas cuatro convocatorias de Ecuador y se postula como uno de los convocados a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que los ecuatorianos se medirán a Costa de Marfil, Curaçao y Alemania en la fase de grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy