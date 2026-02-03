El estadounidense Matarazzo, ilusionado ante su "primera final" en la Real Sociedad

La Real Sociedad recala en Vitoria tras cosechar un polémico empate en el derbi de San Mamés tras una expulsión a Brais Méndez que el club ha catalogado como "escandalosa".

"Estamos muy ilusionados. En LaLiga nos hemos situado en una posición mejor, y ahora vamos con todo a por la Copa del Rey", ha recalcado Matarazzo en rueda de prensa en Zubieta.

Los donostiarras tienen entre ceja y ceja conseguir por tercer año consecutivo el billete a las semifinales de la Copa del Rey. Para ello, tendrán que vencer al Alavés en un duelo de "máxima exigencia"

El equipo está "muy bien mentalmente", y físicamente está "preparados" para afrontar el duelo de Mendizorroza, ha afirmado el técnico estadounidense.

En cuanto al rival, el Alavés, Matarazzo ha dicho que espera un equipo que va a ir "con todo" y que está en "buena dinámica" tras acumular dos triunfos consecutivos. "En defensa suelen cambiar la estructura, pero estamos preparados para todo", ha advertido.

El conjunto txuri urdin llega en una buena dinámica y suma ocho partidos sin conocer la derrota. A pesar de ello, hay jugadores que acumulan mucha carga de minutos por culpa de las lesiones, como es el caso de Guedes y Oyarzabal.

"Por eso -ha dicho- salieron del campo en el minuto 75 en San Mamés, porque mañana tendrán que jugar 90. Tenemos puestos en los que podemos hacer rotaciones, pero en otros tienen que jugar los mismos, y tenemos que gestionarlo", ha comentado.

Para la eliminatoria del miércoles, Matarazzo ha facilitado una lista de 23 futbolistas en la que no figuran Barrenetxea, Kubo, Karrikaburu ni Zakharyan.

Sobre el extremo donostiarra, ha indicado que tiene "una contusión que le impide moverse bien" y espera que esté la semana que viene, mientras que el ruso arrastra molestias en el gemelo. Por su parte, Karrikaburu se ha quedado fuera por una decisión técnica.

Durante la mañana de este martes, también ha comparecido en Anoeta Erik Bretos, el director deportivo de la Real, quien ha indicado que tuvieron una conexión al instante con Matarazzo. El estadounidense también lo ve así, aunque ha confesado que es una persona "exigente".