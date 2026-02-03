El Leverkusen sella su pase a las semifinales al ritmo de Aleix García

De hecho, el centrocampista fue el encargado de llevar la tranquilidad a la grada del BayArena tras servir a los 63 minutos un magnífico balón para que el delantero checo Patrik Schick anotase el 2-0 que encarriló la contienda

Un gol que acabó con las esperanzas de un St. Pauli, que se había convertido en una de las grandes sensaciones del torneo copero, tras apear de la competición al Hoffenheim en los dieciseisavos de final y al Borussia Moenchengladbach en los octavos.

El equipo de Hamburgo, que ocupa la penúltima plaza de la Bundesliga tras contabilizar tan sólo tres victorias en el campeonato liguero, pareció reaccionar con entereza al primer tanto del Leverkusen.

Un gol que llegó a los 31 minutos tras un balón colgado al área por el defensa inglés Jarell Quansah que la zaga del St. Pauli no acertó a despejar, lo que no desaprovechó el delantero francés Martin Terrier para firmar el 1-0.

Marcador que los visitantes tuvieron la opción de igualar a falta de cinco minutos para llegar al descanso en un remate del atacante neerlandés Martijn Kaars que se marchó fuera por poco.

Una falta de pegada que el Bayer Levekusen, en el que además de Aleix García jugaron de inicio los también españoles Alejandro Grimaldo y Lucas Vázquez, castigó en la segunda mitad con los goles de Schick y Jonas Hofmann, que estableció en el 92 el definitivo 3-0 al enviar a la red un pase de Grimaldo.