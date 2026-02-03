El Marsella rebaja la tensión con su cómoda clasificación para los cuartos de final

Las protestas con las que fueron recibidos los jugadores por la grada del Velodrome apenas tardaron dos minutos en convertirse en aplausos con el gol del delantero argelino Amine Gouiri.

Un tanto en el que el jugó un papel fundamental el estadounidense Timothy Weah que tras una espectacular recuperación de balón en el área rival asistió para que Gouiri anotase el 1-0.

Resultado que otorgó a los de Roberto De Zerbi la tranquilidad para adueñarse del encuentro y de un marcador que el Olympique de Marsella dejó encarrilado, sino sentenciado, al minuto del inicio de la segunda mitad con el gol (2-0) del inglés Mason Greenwood.

Tantos que no aplacaron la voracidad del equipo marsellés, que redondeó su victoria y la clasificación para los cuartos de final con el gol de gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que estableció en el 83 el definitivo 3-0.

Por su parte, el Stade de Reims, finalista el pasado año, impuso su ley en la eliminatoria entre los dos equipos de Segunda y certificó su clasificación para los cuartos de final, tras imponerse por un claro 3-0 al Le Mans en un choque en el que destacó la actuación del belga Theo Leoni, autor de un doblete.