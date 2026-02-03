Fidalgo quiere debutar el jueves: "Vengo físicamente al mil por cien"

Fidalgo ha contado que durante este mercado de invierno ha vivido "momentos demasiado felices" por su llegada al Betis, ya que lo considera un club "increíble" y ha "luchado mucho por" cumplir "este sueño y tener esta oportunidad", pero también "demasiado tristes" por haberse despedido del América.

Después de cinco años en México, cuya nacionalidad ha adoptado, el jugador ovetense ha señalado que le "tocaba dar el paso a otro lado" y se preguntó que "qué mejor que volver a casa", a un Betis que "tiene cosas que hablan por sí solas", por lo que "no ha hecho falta convencer(lo)", pues "no podía firmar en un sitio mejor".

Álvaro Fidalgo se definió como un futbolista que quiere "siempre tener la pelota, ser una solución para el compañero" para ofrecer "calidad y sacrificio al equipo", puesto que se catalogó como "una persona sencilla" que se comporta como "un profesional desde el primer día hasta el último"

Esta actitud le permitió granjearse "el cariño de la gente en México", donde "el fútbol es más trabado, más lento", así que admitió que puede "notar el cambio", aunque espera que no lo perjudique ante una posible convocatoria con la selección mexicana que "está un poco en el aire".

Álvaro Fidalgo se siente "en deuda" con el país norteamericano, adonde llegó "siendo un niño, teniendo que demostrar muchas cosas en un club en el que hay que rendir desde el minuto uno", pero él se tomó "esa presión como un privilegio: allí era feliz pero necesitaba jugar en Europa", apuntó.

El nuevo futbolista verdiblanco conoce a Isco Alarcón, el capitán del Betis, "de verlo entrenar" en los escalafones inferiores del Real Madrid, en cuyo primer equipo lo hizo debutar el que considera su "padre deportivo, Santiago Solari", el entrenador argentino que lo alineó en un partido de Copa del Rey contra el Melilla.

"Es imposible que me pueda comparar con Isco. Es uno de los grandes talentos de España. Es la persona que más me impresionó en los partidos y en los entrenamientos del Madrid. Somos jugadores de perfiles diferentes. Ya debuté en el Madrid con Isco en el campo. Es una comparación imposible", concluyó.

Ángel Haro, presidente del Betis, definió a Álvaro Fidalgo, que ha firmado hasta junio de 2030, como "un jugador de mucho talento. En el América ha liderado los títulos de ese equipo" y que llega "en una edad magnifica" que lo convierte en "un jugador de presente y futuro" al que el club andaluz venía "siguiendo desde hacía tiempo".