Guardiola: "Aún nos seguimos matando, ¿por qué?"

"Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en todo el mundo, en Sudán, en todos los sitios", dijo Guardiola en declaraciones en rueda de prensa que estaban embargadas hasta este martes por la noche, una técnica habitual en los medios británicos.

"Me alegro que me preguntes porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista me pregunta de esto. Parece que es que no os lo permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?".

"Ahora podemos verlo todo, antes no. Es algo que me duele. ¿Querer hacer daño a otro país? Me duele, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele. Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas. Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días. Los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas y ¿la gente no siempre empatía? Lo siento, no lo entiendo", añadió Guardiola.

"No preguntes si está bien o mal, ayudadlos. Son seres humanos. Después podemos discutir, puedes tener una idea u otra, pero cuando la gente se está muriendo tienes que ayudarles. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, la humanidad está en la mejor posición de siempre en cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo, pero aún nos matamos, ¿por qué? ¿para qué?".

"Veo las imágenes y me duele, por eso siempre hablaré para que seamos una mejor sociedad. No cambiaré nada, pero siempre lo intentaré. Por mis hijos, por mi familia, por todos vosotros, por vuestras familias también. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, con Renee Good y Alex Pretti. Han matado a un enfermero, entre cinco o seis personas, en el suelo, diez disparos, ¿cómo puedes defender eso?".

"No hay una sociedad perfecta. Yo no lo soy, nadie lo es, pero tienes que trabajar para que esto sea un lugar mejor. Una persona que va a defender a una mujer y es rodeada y asesinada por eso, ¿cómo puedes defender eso? Siempre estaré aquí para hablar contra ello", finalizó Guardiola.

La semana pasada Guardiola estuvo en Barcelona en un concierto benéfico a favor de Palestina en el que entonó un discurso contra el genocidio cometido en la franja de Gaza.

"En esta ciudad en la que hemos hecho tantas cosas, el "No a la Guerra", la flotilla recientemente, el 'Welcome Refugees', los bombardeos del 38... Y siempre, hoy, como Londres o como París, estamos delante del mundo para demostrar que estamos del lado de los débiles", aseguró Guardiola en el Palau Sant Jordi.

"Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre. Que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe. Siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen "¿Dónde están? Ayúdennos y hasta ahora no lo hemos hecho".