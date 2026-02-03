Laporte (Athletic) vuelve a la convocatoria para Valencia tras dos meses de baja

El defensa internacional es el único central del primer equipo disponible para Valverde, que finalmente no ha podido recuperar a Dani Vivian, baja desde hace diez días por una sobrecarga, y no puede contar con el sancionado Aitor Paredes. Quien sí ha entrado en la lista para el partido de este miércoles en Mestalla es Nico Williams, a pesar de sus problemas de pubalgia.

Como había anunciado el técnico en la rueda de prensa previa también es baja Álex Berenguer, que ayer fue infiltrado para mitigar las molestias que le afectan en el pie derecho desde hace varios meses. El extremo se suma a las ausencias ya conocidas de Oihan Sancet, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

La convocatoria para el partido de Mestalla, por lo tanto, es la formada por Padilla, Gorosabel, Lekue, Yuri, Adama, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Navarro, Guruzeta, Unai Simón, Vesga, Nico Williams, Areso, Laporte, Nico Serrano, Izeta, Rego, Jon de Luis, Selton, Monreal y Eder García.

La expedición del Athletic viajará a Valencia este miércoles en un vuelo programado a las 10.30 horas (09.30 GMT) y tiene previsto llegar a su hotel de concentración a las 12.15 (11.15 GMT).

Los cuartos de final de la Copa del Rey de España comienzan este martes, con el duelo entre el Albacete -verdugo del Real Madrid- y el Barcelona; continuarán este miércoles con el Alavés-Real Sociedad y el Valencia-Athletic; y se cerrarán el jueves con el encuentro entre el Betis del chileno Manuel Pellegrini y el Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone.