Matías Moreno, bajo protocolo médico tras golpe en la cabeza, podría estar en San Mamés

Matías Moreno pasó la noche del sábado al domingo en un centro hospitalario de Valencia tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió en un choque con el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth y por el que ambos abandonaron el partido en la primera parte.

Fuentes del club valenciano informaron de que el defensa argentino cumple ya su segundo día del Protocolo de Retorno Gradual establecido por la FIFA y que consta de seis días, siempre y cuando el futbolista no sufra ningún contratiempo.

Durante este periodo el jugador debe ir gradualmente aumentando la exigencia física y los posibles impactos con la cabeza y, según avance en la semana, podrá realizar parte del entrenamiento con el resto de compañeros.

Así, si todo va bien, Matías Moreno cumplirá el sábado su sexto día del protocolo recomendado por la FIFA y acabará la semana preparado para viajar el sábado a Bilbao y jugar el domingo con su equipo ante el Athletic Club en San Mamés.

La plantilla del Levante regresó este martes por la tarde a los entrenamientos después de haber tenido dos días y medio de descanso tras el empate del sábado ante el Atlético de Madrid.