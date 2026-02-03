Matías Vecino: “Me atrajo el estilo de juego del Celta”

“La posibilidad de venir a la liga española y a un equipo como el Celta no se da todos los días. Llevaba cuatro años en la Lazio y trece en Italia, así que consideré que era un buen momento para cambiar de aires, para buscar nuevos objetivos y para probarme, por así decirlo, en un campeonato diferente”, comentó.

“He visto que el Celta normalmente juega con doble pivote, que es donde mejor he rendido a lo largo de mi carrera y en donde más me gusta jugar, y eso también influyó. Me atrajo mucho el estilo de juego que tiene el equipo”, añadió durante su comparecencia ante los periodistas.

El exfutbolista del Lazio pidió “ambición” para llegar “lo más lejos posible” en la Liga Europea, una competición en la que no ve “límites” porque “son partidos de ida-vuelta y mata-mata”.

Aseguró que llega en buenas condiciones físicas y se ofreció a Claudio Giráldez para jugar en cualquier posición del centro del campo pese a que él donde más le gusta jugar es “en el doble pivote”.

“A lo largo de mi carrera he pasado por todas las posiciones de la mitad de la cancha. Había empezado como un interior, como un box to box, en el Inter también lo hice mucho en esa posición, pero sobre todo con Paulo Sousa en la Fiorentina y con Spalletti en el Inter, también el año pasado en la Lazio, jugué en el doble pivote. Me adapto a la exigencia del entrenador, no tengo problema con el rol”, explicó.

El director deportivo del Celta, el mexicano Marco Garcés, destacó el “enorme esfuerzo” que ha hecho el futbolista uruguayo para recalar en el equipo de Claudio Giráldez, al que cree que aportará “personalidad” y “experiencia” dentro del terreno de juego.

“Creo que nos aportará mucho en una posición en la que tenemos mucha juventud. También nos aporta la garra charrúa, esa dosis de uruguayidad que todos los equipos que tienen ambición necesitan”, manifestó.