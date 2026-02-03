Monterrey aprieta la lucha en la cima del Clausura femenino con América y Guadalajara

Un doblete de Christina Burkenroad y sendos goles de Katty Martínez, la colombiana Marcela Restrepo y Daniela Monroy sellaron la goleada. La ugandesa Sandra Nabweteme marcó para Santos Laguna.

América, Monterrey y Guadalajara igualan invictos con 16 puntos.

América tiene mejor salgo goleador (17), Monterrey le sigue (16) y Guadalajara cierra (9).

El domingo América, de las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero, vapuleó por 5-1 a Pumas. Y Guadalajara se deshizo de León con un 3-1.

- Partidos de la séptima jornada del Clausura femenino mexicano:

05.01: Querétaro-León, Necaxa-Guadalajara, Juárez-América, Tigres-Cruz Azul y Atlas-Pumas.

06.02: Puebla-Santos Laguna, Pachuca-Mazatlán y Monterrey-Tijuana.