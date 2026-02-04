04 de febrero de 2026 - 17:55
2-1. El Alavés del 'Chacho' Coudet lleva ventaja en la semifinal vasca de Copa del Rey
Vitoria (España), 4 feb (EFE).- El Deportivo Alavés supera al descanso por 2-1 a la Real Sociedad después de una primera parte cargada de goles, tensión y fútbol y en el que los locales se adelantaron en dos ocasiones para acercarse a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre de España.
Abde Rebbach adelantó a los 8 minutos al equipo que dirige el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet; Mikel Oyarzabal logró el empate en el minuto 15; y un penalti de Beñat Turrientes sobre Jonny Otto lo transformó Toni Martínez para poner la guinda al empuje de los locales, que mostraron más energía que los de San Sebastián.